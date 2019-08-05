مدير منطقة اتصالات بنغازي يتابع مشكلة انقطاع الاتصالات

بنغازي 05 أغسطس 2019 (وال)- قام مدير منطقة اتصالات بنغازي مهندس مسعود الأوجلي اليوم الإثنين بزيارة ميدانية لفريق صيانة هاتف ليبيا، وذلك لمتابعة خط الفايبر من أجدابيا إلى الزويتينة الي سلطان .

واطلع الأوجلي خلال الزيارة على العطل بمنطقة سلطان نتيجة قطع في الكابل الألياف البصرية جراء أعمال صيانة لشركة الكهرباء، مما نتج عن ذلك قطع الكابل أثناء الحفر، الذي أدي إلى انقطاع في خدمات شركتي ليبيانا والمدار عن المنطقة الشرقية بالكامل.

وحسب المركز الإعلامي بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية المؤقتة فإن الخدمات سترجع تدريجاً، بعد استكمال فريق هاتف ليبيا أعمال إصلاح ولحام الكابل.

وأكد المركز الإعلامي أن من الأهمية استرجاع الخدمات في هذا الوقت لعمل المصارف بها ومنظومات الدفع الإلكتروني وغيرها من المؤسسات الآخر .

ورافق العاملين بالمركز الإعلامي لهيئة للاتصالات فريق الفني لهاتف ليبيا، واطلع على قدر المعاناة وصعوبة تحديد العطل لمسار كابل ممد على مسافات طويله.

واثني المركز مجهودات الفريق خصوصا بعد إصرارهم على لعلاج المشكلة ورفع المعاناة على المواطن وخاصة نحن على أبواب عيد الاضحى المبارك. (وال – بنغازي) رس

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