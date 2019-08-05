مصرف ليبيا المركزي ينظم لقاء عمل حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالي

بنغازي 05 أغسطس 2019 (وال) – نظم مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع مجموعة “بروميتيا ” الإيطالية للاستشارات الإدارية والمالية، أمس الأحد لقاء عمل حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9) وتطبيقه بالمصارف.

ورحب محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري خلال افتتاحية اللقاء – بالوفد الأردني “الوكيل الخاص للمجموعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي يزور بنغازي هذه الأيام، معتبراً هذا اللقاء ذا أهمية كبيرة من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وقال الحبري إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية هو أحد الاستجابات الرئيسية للازمة المالية الدولية، ويعد نموذج (IFRS9) نموذجا جديداً في الصناعة المالية، ويمكن تطبيقه بالمصارف الليبية خلال مرحلة تطويرها.

وفي نفس السياق، تطرق اللقاء – والتي تستمر على مدى يومين – إلى كيفية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير في ليبيا بالمصارف التجارية الليبية، والمتطلبات المطلوبة لذلك.

وتناول اللقاء أيضا التعريف بالقروض التقديرية وبالخسائر المتكبدة والمتوقعة في التقارير المالية، والتعريف بالنموذج القياسي الاقتصادي المتوافق مع المعاير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS9).

ونوقش خلال اللقاء وبحضور عدد من المختصين في هذا الجانب إلى أهمية تطبيق المعاير لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والذي يهدف إلى وضع مبادئ لإعداد التقارير المالية بغرض تقييم المبالغ والتوقيت والشكوك المتعلقة بالتدفقات المالية المستقبلية.

يشار إلى مجموعة بروميتا للاستشارات المالية الإيطالية أحدى المجموعات المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والمالية والتحليل الكمي واستحداث النماذج الرقيمة، ولديها فروع في المملكة المتحدة وروسيا وايطاليا ولبنان وتركيا بالإضافة إلى مقرها الرئيس في روما.(وال – بنغازي ) رس

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