أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأثنين

المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأثنين ، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية: