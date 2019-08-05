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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأثنين

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأثنين ، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.15 دينار 4.14 دينار
اليورو 4.60 دينار 4.52  دينار
الجنية الاسترليني 4.98 دينار 4.90 دينار
الليرة التركية 0.75 دينار 0.67 دينار
الدينار التونسي 1.45 دينار 1.37 دينار
الجنية المصري 0.24 دينار 0.232 دينار
الدولار الكندي 2.90 دينار 2.82 دينار

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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