اقتصاد

بعد المشاكل الأخيرة في الخليج العربي.. الإمارات تُقدم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

هذه الإجراءات ستتخذ شريطة أن يتمتع التجار بسمعة حسنة. [إنترنت]

أوضحت رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، قرار أبو ظبي التعامل مع المستثمرين الإيرانيين ومنحهم تأشيرات سفر تجارية وفتح حسابات مصرفية لهم، وذلك إثر مباحثات إيرانية مع حكام دبي.

حيث قال رئيس الرابطة عبد القادر فقيهي، إن حاكم دبي وعد بتمديد تأشيرات السفر الملغاة وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ شريطة أن يتمتع التجار بسمعة حسنة والرغبة في ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات.

هذا وأكد فقيهي أنه ستتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي، موضحاً أن حاكم دبي وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم العقوبات الأمريكية، لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات.

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تعليق

  • يعني الإماراتيين او فتحوا الاقتصاد مع مسلمين السنة في العراق ودعموهم في المنطقة يكون أفضل لهم وحماية لمنطقة الخليج او ان الإمارات يشترون الاراضي العراقية المستباحة من ايران وتكون لهم استثمارات ببناء وترميم مساجد السنة وبناء مدارس لاطفال العراق وزراعة الارض العراقية بالتعاون مع العراقيين السنة ستكون فرصة لهم للحد من الامتداد الشيعي في المنطقة ، لأنهم الان يقومون بطرد العمال السنة من المصانع والبيوت لتكوين دولة عراقية شيعية وهذا خطر حتى على المنطقة العربية .

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