بعد المشاكل الأخيرة في الخليج العربي.. الإمارات تُقدم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين

أوضحت رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، قرار أبو ظبي التعامل مع المستثمرين الإيرانيين ومنحهم تأشيرات سفر تجارية وفتح حسابات مصرفية لهم، وذلك إثر مباحثات إيرانية مع حكام دبي.

حيث قال رئيس الرابطة عبد القادر فقيهي، إن حاكم دبي وعد بتمديد تأشيرات السفر الملغاة وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ شريطة أن يتمتع التجار بسمعة حسنة والرغبة في ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات.

هذا وأكد فقيهي أنه ستتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي، موضحاً أن حاكم دبي وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم العقوبات الأمريكية، لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات.

