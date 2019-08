الأمير تشارلز يتلقى دعوة لتجسيد دور ثانوي في فيلم جيمس بوند الجديد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، البالغ من العمر 70 عاما، تلقى دعوة للعب دور صغير، في فيلم عن العميل البريطاني الشهير جيمس بوند.

حيث زار الأمير تشارلز موقع تصوير الفيلم المذكور، في يونيو الماضي، وتلقى العرض، والآن هو يدرس الموضوع، ومن المرجح أن يبقى قراره قيد السرية، ولكن في حال رفض، على الأغلب ستتجه أنظار المنتجين إلى نجليه، الأميرين وليام وهاري.

ويصلح الأمير تشارلز بشكل مثالي لتأدية دور ثانوي في الفيلم مما سيثير اغتباط المعجبين بشخصية جيمس بوند.

وستلعب الممثلة البريطانية لاشانا لينش دور “العميل 007” في الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة الأفلام حول جيمس بوند، ولا يزال اسم الفيلم الـ25 محاطا بطابع السرية، حتى الآن.

