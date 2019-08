لأول مرة في تاريخ الحج.. الروبوت الطبيب يُعالج ضيوف الرحمن

تعمل وزارة الصحة في السعودية خلال موسم الحج الحالي، إلى إطلاق تقنية الروبوت الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة.

حيث تتيح التقنية الحديثة عبر الاتصال بالمتخصصين، تقديم الاستشارة من أي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، كما تمكنهم من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي وعبر شبكة الجيل الرابع.

هذا وجرى تدريب الأطباء من داخل المشاعر ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويتميز جهاز الروبوت الطبيب بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، وغيرها من الأدوات التي تمكن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، كما يتميز بكاميرا ذات دقة عالية تمكنه من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمدة طبياً، وتمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية، ويشمل ذلك الصور الإشعاعية.

