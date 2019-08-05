واتساب تطلق تحديثا يخص الرسائل المعاد توجيهها

في إطار سعيها لمحاربة الأخبار الكاذبة قامت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب بإطلاق تحديث جديد يتعلق بالرسائل المعاد توجيهها.

ومن خلال التحديث الجديد سيكون المستخدم قادرا على معرفة الرسائل المكررة والتي أعيد توجيهها أكثر من 5 مرات، وسيظهر إلى جانب الرسالة المكررة سهم يدل على ذلك، بالإضافة إلى تحديد الحسابات التي وجهت إليها الرسالة ووقت التوجيه.

وسيشمل التحديث الجديد ميزة جديد بالنسبة للرسائل الصوتية المعاد توجيهها، حيث سيتم اقتطاع هذه الرسائل، ولن يستطيع المستخدم سماعها كاملة إلا من خلال الضغط بشكل مستمر عليها.

وقال مصدر مسؤول في الشركة الأمريكية إن الهدف من طرح مثل هذه الرسائل إعلام المستخدمين بتكرار الرسائل، ولكي لا تشكل الرسائل المكررة خطرا على حساباتهم.

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