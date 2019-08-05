“تسونامي المسبح”.. موجة جرفت عشرات الصينيين

شهد متنزه مائي في مدينة لونغ جينغ الصينية حادثة مؤسفة، إذ تسببت موجة تسونامي اصطناعية بكسور لعدد كبير من الأشخاص الموجودين داخل حوض السباحة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع الإنترنت موجة تسونامي عالية بشكل كبير ضربت الأشخاص الموجودين داخل حوض السباحة.

وتسببت الموجة العالية بإصابة 44 شخصا بكسور وخدوج، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا الإسعافات الأولية، وغادروا المشفى فورا باستثناء 5 أشخاص ظلوا تحت المراقبة.

وقال أحد المسؤولين إن انقطاع التيار الكهربائي في المتنزه بشكل مفاجئ أدى إلى إحداث خلل في أجهزة التحكم بالموجات الاصطناعية، الأمر الذي جعل الموجة تظهر بشكل أعلى من الطبيعي.

الجدير بالذكر أن العديد من السياح يقصدون هذا المتنزه للتمتع بموجات تسونامي الاصطناعية داخل حوض السباحة.

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