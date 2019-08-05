ميزة جديدة تحصل عليها خدمة يوتيوب بريميوم

في إطار سعيها لتحسين خدمة يوتيوب بريميوم المدفوعة الأجر قامت شركة يوتيوب بإضافة ميزة جديدة لهذه الخدمة تتيح من خلالها للمستخدم مشاهدة الفيديوهات بدون اتصال بالإنترنت بدقة 1080 بيكسل.

وقالت يويتوب إنها أتاحت الفرصة لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وأي أو إس لمشاهدة الفيديوهات دون إنترنت بدقة 1080 عوضا عن 720 بيكسل.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها بدأت بإطلاق هذه الخدمة بشكل تجريبي لبعض المستخدمين في فبراير الماضي.

وستطلق يوتيوب الخدمة حاليا في عدد من الدول العالمية على أن تشمل باقي الدول خلال الفترة القادمة.

ولا تعد هذه الميزة الوحيدة التي أضافتها يوتيوب لخدمة يوتيوب بريميوم، حيث شهدت الخدمة إضافة ميزة سوبر شات، وميزة بث الموسيقى إلى نظام غوغل هوم بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن خدمة يوتيوب بريميوم مخصصة لمشاهدة الفيديوهات دون إعلانات مقابل اشتراك شهري بقيمة 12 دولارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية