عبر البحر بلوح طائر.. قصة نجاح مخترع فرنسي

نجح المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا في تحقيق حلمه بالتحليق فوق بحر المانش باستخدام لوح طائر صممه بنفسه.

وانطلق المغامر الفرنسي برحلته من سانغات باتجاه خليج مارغريت الواقع بالقرب من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا، ورافقته في هذه الرحلة 3 مروحيات جاهزة للتدخل عند الضرورة.

وفي منتصف الطريق استطاع فرانكي الهبوط على سطح قارب من أجل التزود بالوقود قبل أن يواصل الرحلة نحو هدفه.

وبلغت المسافة التي قطعها فرانكي على متن لوحه الطائر المزود بخمس محركات صغيرة 35 كيلومترا.

وقال فرانكي إنه طار فوق بحر المانش بسرعة تراوحت ما بين 160 إلى 170 كيلومترا في الساعة.

وتعد هذه المحاولة الثانية لفرانكي لعبور المانش، إذ سبق وقام بمحاولة فاشلة في شهر يوليو الماضي.

يذكر أن فرانكي حصل على منحة بقيمة 1.3 مليون يورو من الجيش الفرنسي من أجل تمويل هذا المشروع.

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