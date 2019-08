تعرف على أبرز الأجهزة والهواتف التي ستُطلقها سامسونغ في مؤتمرها المُقبل

تُجري شركة “سامسونغ” استعداداتها الأخيرة للمؤتمر الذي ستعقده في السابع من أغسطس الجاري للكشف عن عدد من الأجهزة والهواتف الذكية المتطورة.

حيث من المتوقع أن يطرح الهاتف نوت الجديد بنسختين، Note 10 و Note 10 plus، مزودتين بشاشات عالية الدقة بمقاس 6.3 و6.75 بوصة، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة ستكون من أفضل الكاميرات التي ركبت في هواتف “سامسونغ” على الإطلاق.

وستحمل هذه الهواتف العديد من المزايا الجديدة غير المطروحة في الهواتف الذكية الحالية، وسيكون بإمكان نسخة Note 10 plus التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G.

كما ستطلق سامسونغ ساعة Galaxy Watch Active 2 الذكية، ومن المتوقع أن يدعم الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch Active شبكات LTE، ويأتي بنسختين مزودتين بشاشات قطرها 40 و44 ملم، كما ستتحسن في هذا الساعات قدرات مراقبة الحالة الصحية للمستخدم ونبضات قلبه.

هذا وستُطلق الشركة هاتف Galaxy Fold القابل للطي التي أجّلت “سامسونغ” إطلاقه عدة مرات بعد أن اكتشفت وجود مشكلات في شاشاته، وينتظر أن تطرحه بشكل رسمي خلال مؤتمرها الذي سيعقد في 7 أغسطس الجاري بعد أن أزالت بعض العيوب في تصميمه.

