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LG تطلق شاشة 5K لحواسيب آبل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة بدقة 5K أطلق عليها اسم Ultra Fine 27MD5KL تم تصميمها بشكل حصري لتعمل بشكل متوافق مع حواسيب آبل الجديدة.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 27 بوصة، وبدقة 5120*2880 بيكسل، وبدرجة سطوع تصل إلى 500Cdm .

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن شاشتها الجديدة تمتاز بقدرتها على تغطية نطاق الألوان P3 بدقة عالية تصل إلى 99%، كما ستحتوي على عدة منافذ كمنفذ USB Type C، ومنفذ Thunderbolt3.

وألحقت LG بالشاشة الجديدة سماعة وكاميرا ويب بدقة جيدة لكي تساعد المستخدمين على إجراء مكالمات فيديو.

الجدير بالذكر أن شركة LG الكورية الجنوبية ستطرح الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 1300 دولار أمريكي، دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لطرحها في الأسواق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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