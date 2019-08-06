LG تطلق شاشة 5K لحواسيب آبل

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة بدقة 5K أطلق عليها اسم Ultra Fine 27MD5KL تم تصميمها بشكل حصري لتعمل بشكل متوافق مع حواسيب آبل الجديدة.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 27 بوصة، وبدقة 5120*2880 بيكسل، وبدرجة سطوع تصل إلى 500Cdm .

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن شاشتها الجديدة تمتاز بقدرتها على تغطية نطاق الألوان P3 بدقة عالية تصل إلى 99%، كما ستحتوي على عدة منافذ كمنفذ USB Type C، ومنفذ Thunderbolt3.

وألحقت LG بالشاشة الجديدة سماعة وكاميرا ويب بدقة جيدة لكي تساعد المستخدمين على إجراء مكالمات فيديو.

الجدير بالذكر أن شركة LG الكورية الجنوبية ستطرح الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 1300 دولار أمريكي، دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لطرحها في الأسواق.

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