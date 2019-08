المصاصات الورقية تضع «ماكدونالدز» في موقف مُحرج

كشفت شركة “ماكدونالدز” للوجبات السريعة أن المصاصات الورقية صديقة البيئة، التي بدأت تستخدمها العام الماضي، لا يمكن تدويرها بسهولة.

حيث استبدلت الشركة الأمريكية المصاصات البلاستيكية بأخرى ورقية، في عموم المملكة المتحدة وإيرلندا، بغية حماية البيئة من مخلفات البلاستيك، إلا أنها اعترفت مؤخراً أن المصاصات الجديدة هي أيضاً لا يمكن تكريرها بسهولة، ويجب فرزها مع النفايات العامة.

كما أضافت الشركة أن نوعية الورق المستخدم في صناعة المصاصات يمكن تكريره، لكن ثخن هذه المصاصات جعل من عملية معالجتها أمراً صعباً.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها تعمل حالياً على إيجاد حل للمشكلة وأن فرز المصاصات إلى النفايات العامة هي مسألة مؤقتة، مضيفة أن النفايات الورقية لا تذهب حالياً إلى مكبات القمامة إنما لتوليد الطاقة.

هذا أتى قرار الشركة بالاستغناء عن المصاصات البلاستيكية عقب صدور قرار في المملكة المتحدة، في أبريل 2018، يحظر بموجبه استخدام المصاصات البلاستيكية، ذلك أن هناك منتجات بلاستيكية أحادية الاستعمال تتطلب مئات السنين لكي تتحلل، في حال لم يتم تدويرها صناعيا.

