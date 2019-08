شركة صينية معروفة تُطور هاتفاً ذكياً لا يحتاج إلى الشحن

قامت شركة شاومي الصينية الشهيرة بتطوير هواتف لن تحتاج إلى الشواحن التقليدية للحصول على الطاقة.

حيث سجلت شاومي في 27 يوليو 2018 براءة اختراع لتطوير هاتف جديد مزود بألواح طاقة شمسية صغيرة ستغنيه عن اللجوء للشواحن التقليدية بشكل كبير.

هذا وسيزود هذا الهاتف بشاشات خاصة بمعدل استهلاك قليل للطاقة، ستزيد من مدة عمله للضعف مقارنة بالهواتف العادية، كما سيحصل على كاميرا أمامية مخفية تماماً تحت الشاشة، كتلك التي كشفت عنها شاومي مؤخراً.

ومن المفترض أن يكون لديه هيكل مقاوم للماء والغبار، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأن تصنع بعض أجزائه من مكونات صديقة للبيئة.

