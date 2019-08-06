جديد نوكيا.. هاتف بقدرات تصويرية خارقة

أشارت عدة تقارير إلى قرب إعلان شركة HMD Global المالكة لحقوق بيع أجهزة نوكيا عن هاتف جديد بقدرات تصويرية خارقة، ويدعم شبكات الجيل الخامس.

وأكدت التقارير أن الهاتف الجديد سيكون معدلا عن هواتف Nokia 9.1 Puer View، وسيكون قادرا على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل فيديوهات بتقنية التصوير البطيء.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 855، ومودم 5G من إنتاج شركة Qualcomm، ونظام تشغيل أندرويد 10.

وأكدت التقارير أن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة OLED مقاس 5.9 بوصة، وبدقة عرض +QHD.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بحجم 256512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 12 غيغا بايت.

وستزود الشركة الفنلندية الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذين لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ لتركيب شريحة NFC.

يذكر أن التسريبات لم تستطع تحديد الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف، كما أنها لم تستطع الكشف عن سعره.

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