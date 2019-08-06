لص برازيلي يحاول الهروب من السجن بطريقة غريبة

استطاعت الشرطة البرازيلية إحباط مخطط لص برازيلي حاول الفرار من السجن بطريقة ذكية وغريبة جدا.

وقعت أحداث هذه القصة في أحد سجون مدينة ريو دي جانيرو، حيث أقدم رئيس إحدى العصابات المدعو كلوفين ودا سيلفا على التنكر بزي ابنته وشكلها من أجل الفرار من السجن.

فبعد أن جاءت ابنته البالغة من العمر 19 عاما لزيارته في السجن قام كلوفين بوضع قناع مشابه تماما لوجه ابنته، كما ارتدى شعرا مشابها لشعرها ووضع نظارة على عينيه، وارتدى لباسا نسائيا.

وعلى الرغم من التنكر الاحترافي للص إلا أن شرطة السجن استطاعت كشفه قبل أن يهرب من السجن.

وقالت الشرطة إن الأب كان ينوي ترك ابنته في السجن وينجو بنفسه، وفتحت الشرطة تحقيقا مع البنت لتحدد إن كانت متواطئة مع والدها أم كانت مجبرة على تنفيذ طلباته.

وستقوم إدارة السجن بفتح تحقيق آخر بالحادثة، حيث أكدت وجود مساعدة خارجية مكنت المجرم من التنكر بهذه الدقة وبوقت قصير.

الجدير بالذكر أن كلوفين ودا سيلفا سيحصل على عقوبات جديدة، حيث ستقوم إدارة السجن باتخاذ عدة إجراءات بحقه بعد محاولاته الفاشلة للفرار من السجن.

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