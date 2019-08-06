شركة Vivo تطلق هاتفا من الفئة المتوسطة

رفعت شركة Vivo الصينية النقاب عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم V17 Neo.

وجاء الهاتف الجديد بهيكل مميز مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، ووضعت الشركة على جانب الهيكل زرا مخصصا لتشغيل مساعد غوغل الصوتي.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.38 بوصة، وبدقة عرض عالية وأبعاد 19.5:9.

وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 32 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، قادرة على التقاط صور عالية الدقة، ومزودة بتقنيات IMX499.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى، وستبلغ مساحة ذاكرته الداخلية 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

كما سيحتوي الهاتف على مكان لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ 3,5 للسماعات، وشريحة NFC لنقل البيانات.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن Vivo لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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