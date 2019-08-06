جديد بايرديناميك.. سماعة لاسلكية بوسادات فاخرة

أماطت شركة بايرديناميك الألمانية اللثام عن سماعة لاسلكية فاخرة من فئة Over-Ear أطلقت عليها اسم Amiron wireless Copper.

وقالت الشركة الألمانية إن سماعتها الجديدة ستعتمد على تقنية البلوتوث 4.2، وصممت الشركة سماعتها بشكل مميز، حيث أحاطت قلب السماعة بحلقة من النحاس، في حين جاء لون شريط السماعة بلون الأنثراسايت، أما بالنسبة لوسادات الأذن فصنعت من قماش ألكانتارا الفاخر وجاءت باللون الأسود.

وزودت الشركة الألمانية سماعتها بسطح استعمال لمسي، ودعمتها بأكواد ترميز Qualcomm aptX HD وaptX LL وaptX وApple AAC وSBC.

وتتميز السماعة الجديدة بوجود ميكرفون مدمج مع لوحة لمسية في الجزء الأيمن من الساعة، كما احتوت على بطارية بسعة 1050 ميلي أمبير تشحن من خلال منفذ USB Type-C.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطلق سماعتها في الأسواق بسعر يصل إلى 800 يورو.

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