10 فوائد صحية لتناول الشوكولاتة قد تدهشك

في لحظات التوتر، وأوقات الحزن أو

الفرح، وفي غمرة الشعور بالسعادة أو الضجر؛ يلجأ كثير من الناس إلى تناول

الشوكولاتة ليرسموا ابتسامة على شفاههم، وقد أثبت العلم الآن في دراسة حديثة أن

تناول الشوكولاتة الداكنة قد يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بمعدل أربع مرات.

وتقول صحيفة ديلي تلغراف إن الشوكولاتة

صحية وتكون أفضل كلما كانت داكنة.

وكشفت دراسة أعدتها كلية لندن الجامعية

وجامعة كالغاري وخدمات ألبرتا الصحية في كندا؛ أن 1.3% فقط من جملة من شملهم البحث

-وعددهم 12 ألف شخص من أكلة الشوكولاتة- ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب مقارنة بـ7.6%

ممن لا يتناولون الشوكولاتة.

وليست تلك الفائدة الوحيدة من أكل

الشوكولاتة؛ فقد أكد الخبراء أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية والدماغ، كما أنها

قد تكون مفيدة لأعراض صحية كبيرة مثل التوحد والبدانة وداء السكري. واستعرضت

الصحيفة عشر فوائد صحية للشوكولاتة، قالت إنها مثبتة علميا.

مفيدة للقلب والدورة الدموية

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن

الشوكولاتة الداكنة تساعد على استعادة مرونة الشرايين والحيلولة دون التصاق كريات

الدم البيضاء بجدران الأوعية الدموية، وكلاهما من الأسباب الشائعة لانسداد

الشرايين.

تقلل خطر السكتة الدماغية

اكتشف العلماء في فنلندا أن استهلاك

الشوكولاتة يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17% في المتوسط بين مجموعة

الرجال الذين خضعوا للفحص.

غنية بالمعادن

الشوكولاتة الداكنة زاخرة بالمعادن

المفيدة مثل البوتاسيوم والزنك والسيلينيوم، حتى أن قطعة وزنها مئة غرام توفر 67%

من الكميات الغذائية المسموحة والموصى بها من الحديد.

تقلل نسبة الكوليسترول

ثبت أن استهلاك الكاكاو يقلل مستويات

الكوليسترول الضار، ويرفع معدلات الكوليسترول الحميد؛ ومن ثم يحد من خطر الإصابة

بمرض القلب والأوعية الدموية.

مفيدة للبشرة

تحمي مركبات الفلافونول الموجودة في

الشوكولاتة الداكنة البشرة من أشعة الشمس الضارة، لكن ذلك لا يمنع المرء من

استعمال بعض الكريمات الواقية من الشمس.

تساعد على إنقاص الوزن

يقول عالم الأعصاب ويل كلاور إن إذابة

قطعة صغيرة من الشوكولاتة الجيدة على اللسان قبل عشرين دقيقة من وجبة الطعام تحفز

الهورمونات في الدماغ، مما يجعل المرء يشعر بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن.

مفيدة للأمهات والمواليد

أكدت دراسة فنلندية أن الشوكولاتة تخفض

التوتر لدى النساء الحوامل، حتى أن أطفالهن يتميزون بأنهم يتبسمون أكثر من أطفال

الأمهات اللائي لا يتناولن الشوكولاتة.

تمنع الإصابة بداء السكري

قد يبدو الأمر ضربا من الجنون! لكن ثبت

أن مادة الكاكاو تعمل على تحسين حساسية الإنسولين؛ وعليه فإن تناول الشوكولاتة

الداكنة باعتدال ربما يؤخر أو يحول دون ظهور مرض السكري.

تفيد الدماغ

يسود اعتقاد بأن مركبات الفلافونول تحد

من فقدان الذاكرة عند كبار السن، كما اكتشف أن الشوكولاتة الداكنة بخواصها المضادة

للالتهابات مفيدة في علاج إصابات الدماغ، كالارتجاج في المخ.

تشعرك بأنك في حال أفضل

تحتوي الشوكولاتة على الفينيلثيلامين،

وهي المادة الكيميائية نفسها التي يفرزها الدماغ عند وقوع المرء في حب امرأة.

المصدر: الجزيرة نت

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