الصحة: حاجة ليبية تضع مولودتها في الأراضي المقدسة

وضعت حاجة ليبية مولودتها وهي بحالة صحية جيدة أثناء

وجودها في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية، الثلاثاء، إن البعثة

الطبية المرافقة للحجاج سجلت ثلاث سيدات يتوقع ولادتهن في أي لحظة، وأحالت 42 حالة

للمستشفيات لأسباب صحية مختلفة، مفيدة بخروج كل الحالات إلا حالتين، واحدة لديها

مرض”الصفير”، و الأخرى مصابة بـ “الفشل الكلوي”، وخضوع 12

حالة للغسيل الكلوي، وقرب شفاء حالتين من مرض “الجرب”.

وأكدت الوزارة، أن البعثة أجّلت إجراء عملية قلب مفتوح

لأحد الحجاج إلى حين انتهاء مناسك الحج، ولم تُحِل أي حالات جديدة على أقسام

العناية الفائقة، مشيرا إلى أنها أجرت كشفا لـ 7051 حاجا وحاجة منذ يوليو الماضي.

يُذكر أن فريق البعثة الطبية للحج لموسم 2019 يتكون من

39 عضوا بين أطباء وممرضين وصيادلة وإداريين.

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