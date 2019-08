التبول المتكرر في منتصف الليل يمكن أن يرتبط بأمراض خطيرة!

أعلن خبراء الصحة أن التبول المتكرر في منتصف الليل يمكن أن يكون علامة على الإصابة بأمراض فتاكة.

حيث رُبطت هذه الحالة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وضعف جهاز المناعة وأمراض القلب أيضاً، وحتى بعض أنواع السرطان، ويمكن أن تسبب مشكلات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب والذهان.

من جهته قال أستاذ المسالك البولية، فيليب فان كيريبورك:

“يعتقد الناس أن الاستيقاظ ليلاً لدخول المرحاض هو جزء من عادات التقدم في السن، ولكن الأمر ليس كذلك، ويمكن أن تلحق قلة النوم أضرارا خطيرة بالصحة، لذا يجب على الأشخاص الذين يستيقظون عدة مرات في الليلة الواحدة الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك، والخبر السار هو أنه يمكن علاج الحالة الصحية هذه، لذا لا يوجد داع للمعاناة بصمت”.

كما أوضح البروفيسور فيليب أن قلة النوم قد تؤثر على جميع أشكال الأداء العقلي، ما يزيد من صعوبة التركيز وتذكر الأشياء أو حقائق جديدة.

هذا ويُصاب الإنسان بما يسمى بالتبول المفرط عندما تزيد كمية البول عن 2.5 لتر يومياً، ويمكن أن يحدث هذا بسبب شرب كميات كبيرة من السوائل، أو يمكن أن يكون أحد أعراض مرض السكري من النوع 2، ويمكن أن يكون علامة على وجود عدوى في المثانة أو حصى في الكلى، وكذلك الإصابة بالفشل الكلوي وتضخم البروستاتا لدى الرجال.

