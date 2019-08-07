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غوغل ستصنع أجهزة صديقة للبيئة في العام 2022

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها للحفاظ على البيئة أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن التزامها بصناعة أجهزة صديقة للبيئة من مواد معاد تدويرها بحلول العام 2022.

وصرحت الشركة الأمريكية بأن الحواسيب والهواتف، ومكبرات الصوت، وكافة الملحقات ستصمم من منتجات معاد تدويرها من منتجات غوغل المستهلكة.

وقالت غوغل إنها ستستفيد من برنامج الشراكة الموجود لديها لإعادة التدوير، والذي يتيح للمستخدم الفرصة لإرسال الأجهزة التي انتهت صلاحيتها للشركة لكي تعيد تصنيعها.

وتعهدت عملاقة التكنولوجيا بخلو جميع شحناتها وأجهزتها في عام 2020 خالية من انبعاثات الكربون، بهدف تعزيز الاستدامة في قسم الأجهزة.

الجدير بالذكر أن برنامج الشراكة لإعادة التدوير يقتصر حاليا على الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تقوم جوجل بتوسيعه ليشمل عدة دول خلال الفترة القادمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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