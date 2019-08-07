بريطاني يفوز بجائزة مالية ضخمة تدفعه للاستقالة

تمكن البريطاني دين وايمز الموظف في شركة أمازون من تحقيق حلمه بالحصول على راتب ثابت دون أن يقوم بأي عمل، حيث ربح جائزة استعد للحياة التي تعد جزءا جديدا في اليانصيب الوطني البريطاني، وتقوم فكرة الجائزة على منح الرابح راتب 12166 دولارا شهريا لمدة 30 عاما.

وعبر دين عن دهشته عندما شاهد الكرات الخمس الخاصة به وكرة الحياة تتخطى المراحل ليفوز بالجائزة الكبرى.

وأكد دين الذي يعيش في مدينة بيتربورو استقالته من عمله في أمازون فور إعلان فوزه بالجائزة، لأن هذا المبلغ يكفيه ليعيش حياة سعيدة، حيث لا توجد أي ضريبة على أرباحه.

وقال دين إنه سيتفرغ لكتابة السيناريو، حيث يريد أن ينمي موهبته في هذا المجال مستغلا وقت الفراغ الموجود لديه.

يذكر أن دين هو رابع شخص يفوز بهذه الجائزة منذ إضافتها لليانصيب الوطني في 18 مارس الماضي.

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