“ريزر” تُصنّع فأرة بأزرار بصرية وبمعدل 70 ميلون نقرة

كشفت شركة ريزر الأمريكية عن فأرة ألعاب جديدة مُصنّعة بأزرار بصرية أطلقت عليها اسم Viper.

وقالت الشركة الأمريكية إنها لجأت لاستخدام الأزرار البصرية عوضا عن الأزرار الميكانيكية، من أجل زيادة سرعة الفأرة.

وتتميز الفأرة الجديدة بزمن الاستجابة الذي يبلغ 0.2 ملي في الثانية، وبخفة وزنها الذي يصل إلى حوالي 70 غراما.

كما صممت ريزر الفأرة لتعمل بمعدل 70 ميلون نقرة، وجهزتها بكابل Speed Flex، كما قامت بتزويدها بـ8 مفاتيح قابلة للبرمجة بوحدات الماكرو والوظائف الثانوية.

وأكدت الشركة الأمريكية اعتماد فأرتها الجديدة على المستشعر البصري ريزر 5G، مع ما يصل إلى dpi16000، في حين يصل معدل تسارع الفأرة إلى 50G، أما معد الاستقصاء فيصل إلى 1000 هرتز.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 80 دولارا أمريكيا.

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