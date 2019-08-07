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كندية تلغي حفل زفافها لسبب “غير متوقع”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحطمت أحلام العروس الكندية سوزان بإقامة حفل زفاف مميز بتكاليف باهظة بعد رفض أصدقائها مشاركتها في تكاليف الحفل.

حيث طلبت سوزان من أصدقائها دعمها بمبلغ 1500 دولار من كل شخص لكي تستطيع إقامة حفل زفاف مميز.

وتسبب رفض المدعوين دفع المبلغ المطلوب في إلغاء حفل الزفاف قبل عقده بـ4 أيام فقط.

ولحل المشكلة اقترح خطيبها إقامة حفل زفاف بتكلفة بسيطة في مدينة فيغاس، ولكن رفض سوزان لهذا الأمر دفع خطيبها للتخلي عنها.

من جانبها بررت سوزان أسباب الانفصال بحدوث عدد من المشاكل بينها وبين خطيبها في الفترة الأخيرة أدت إلى تخليهما عن بعضهما البعض.

وأكدت الفتاة الكندية أن رفض المدعوين مساعدتها في تكاليف الزفاف كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى الانفصال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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