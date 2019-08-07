Xiaomi تطلق هاتفا مخصصا لرجال الأعمال 

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة Xiaomi الصينية بإزاحة الستار عن هاتف مخصص لرجال الأعمال أطلقت عليه اسم Gresso Boston.

وجاء الهاتف الجديد بصيغة معدلة عن هاتف Mi9 SE، وصمم هيكله من معدن يحتوي على الذهب الخالص والتيتانيوم، في حين صنعت خلفية الجهاز من جلود التماسيح.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 712، ونظام تشغيل Android 9Pie، وواجهة MIUI التي تصممها الشركة الصينية.

وستبلغ الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجه، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، في حين ستصل دقة الكاميرا الثالثة إلى 8 ميغا بيكسل.

وستزود الشركة الصينية الهاتف ببطارية بسعة 3070 ميلي أمبير، ومنفذ لتركيب شريحتي اتصال، بالإضافة إلى مكان لتركيب شريحة NFC.

يذكر أن شركة Xiaomi ستطلق 999 نسخة فقط من هذا الهاتف، ولكنها لم تحدد موعد إطلاق هذه النسخ ولا سعرها.

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