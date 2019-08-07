الشؤون الاجتماعية تتسلم شحنة للأطراف الصناعية تكفي لأكثر من عام

تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، الأربعاء، شحنة من مواد تصنيع الاطراف الصناعية من شركة “اتوبوك” الألمانية المتخصصة تكفي متطلبات ورشتي صناعة الأطراف الصناعية بطرابلس وبنغازي لأكثر من عام.

وأوضحت الوزارة، في صفحتها الرسمية، أن ورشتي تركيب الأطراف الصناعية تقومان بخدمة كل الفئات من المبتورين وإصابات الشلل وغيرها، وبإمكانيات بسيطة وبخبرات ليبية متخصصة في هذا المجال.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتكمن أكثر من 800 شخص في ورشتي طرابلس وبنغازي المسجلين على قوائم الانتظار من الاستفادة من خدمة تركيب الأطراف الصناعية بإشراف اللجنة الوطنية للأطراف الصناعية.

يشار الى أن “أوتوبوك” الشركة العالمية الوحيدة في مجال تصنيع الأطراف الصناعية، ولهافروع عديدة في ما يزيد عن 40 دولة أخرى في مختلف أنحاء العالم.

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