وكيل وزارة الصحة والسفير الإيطالي يتطلعان لتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين

ناقش وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للجرحى.

حيث أكد اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الصحية القائمة بين البلدين.

يُذكر أن هذا اللقاء هو الثاني الذي جمع الوكيل العام والسفير الإيطالي منذ منتصف يونيو الماضي، إذ ناقشا خلال لقائهما الأول تسهيل فتح المجال الجوي أمام طائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى فضلاً عن تسهيل منح تأشيرة الدخول للجرحى داخل المطار.

