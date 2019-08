أمريكا تحظر شركاتها من توقيع عقود جديدة مع هواوي الصينية

قامت الولايات المتحدة رسمياً بحظر الشركات الأمريكية من توقيع عقود جديدة مع عملاق التكنولوجيا “هواوي” وشركات صينية أخرى، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

حيث ستمنع هذه القواعد بدءاً من 13 أغسطس على أي وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصل من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا. هذا وتنص الوثيقة على جواز منح إعفاءات في ظروف معينة لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية. كما يعتبر نشر هذه القواعد، الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على عمل هواوي في الولايات المتحدة. ويؤكد مسؤولون أمريكيون على أن هذه المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.

