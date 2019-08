قامت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز بالتعليق حول حفلها الغنائي المرتقب في مصر، بعد دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها هذا، جراء قيامها مؤخراً بزيارة إسرائيل.

حيث عبرّت لوبيز في مقطع فيديو بثته عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها، لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، مؤكدة قدومها قائلة:

“سأراكم قريبا”.

هذا ولفتت لوبيز إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة “ابني متحمس جداً لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب”.

The post ماذا قالت جينيفر لوبيز حول حفلتها المُرتقبة في مصر؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا