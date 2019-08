أكدت السعودية الأربعاء أن مراسم استبدال كسوة الكعبة، ستبدأ فجر السبت المقبل على يد 160 فنياً وصانعاً.

حيث قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد المنصوري، إنه سيتم بعد أداء صلاة الفجر يوم التاسع من شهر ذو الحجة إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، المكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب.

كما أوضح أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين السعوديين المدربين والمؤهلين.

وأشار إلى أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلو غراماً من الحرير الخام المصبوغ باللون الاسود، و120 كيلو غراماً من أسلاك الذهب، و100 آخرين من أسلاك الفضة.

هذا وأوضح أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، كتب عليها لفظ “يا الله يا الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله” و”سبحان الله وبحمده” و”سبحان الله العظيم” و”يا ديان يا منان” وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وكانت قد أعلنت السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يصل إلى أكثر من 1.8 مليون، فضلاً عن صدور 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.

The post الكعبة المُشرفة تستبدل حلتها فجر السبت القادم على يد 160 فنياً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا