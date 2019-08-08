رحلة ترفيهية تتحوّل إلى مأساة بسبب أسماك القرش

لم تكن الشابة الأمريكية جوردان ليندرسي البالغة من العمر 21 عاما تعلم أن رحلتها إلى جزر البهاماس ستكون المحطة الأخيرة في حياتها.

ووقعت أحداث القصة المأساوية في أواخر يونيو الماضي، فبعد أن وصلت جوردان ووالدتها إلى الجزر الجميلة لقضاء الإجازة قررتا القيام بنزهة في القارب.

وبعد أن قفزت جورادن من القارب وغاصت في المياه هاجمتها أسماك القرش وتمكنت من التهام ذراعها.

وحاولت الفتاة السباحة بذراع واحدة باتجاه القارب، وقبل أن تصل إليه التهمت أسماك القرش إحدى قدميها.

واستطاعت الأم إبعاد أسماك القرش عن ابنتها وسحبها إلى القارب، ومن ثم نقلتها إلى المستشفى من أجل علاجها.

ولكن جوردان فارقت الحياة بعدة مدة قصيرة متأثرة بجراحها القاتلة التي أصيبت بها جراء هجوم أسماك القرش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية