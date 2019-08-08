LG تطلق تستعد لإطلاق هاتف “الأحلام”

أماطت شركة LG الكورية الجنوبية اللثام عن هاتف جديد بسعر رخيص أطلقت عليه اسم K30-2919.

واستمدت الشركة الكورية الجنوبية تصميم ومواصفات هاتفها الجديد من هاتف X2 الذي أصدرته الشركة في وقت سابق.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 425 رباعي النوى بتردد 1.4 غيغا هرتز، وبمعالج رسوميات Adreno 308، ومودم X6 LTE.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة مقاس 5.45 بوصة، ودقة عرض 7201440 بيكسل، وستحتوي الشاشة على مجموعة مستشعرات تتيح للمستخدم التحكم بالهاتف عن طريق اليد.

وستحتوي الواجهة الأمامية للهاتف على كاميرا بدقة 5 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستصل مساحتها إلى 32 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 2 غيغا بايت.

وستزود LG الهاتف الذي سيأتي بوزن 147 غرام وأبعاد 8.271.7147 بنظام يتوافق مع شبكات بلوتوث 5.0، وWi-Fi 802.11abgn، بالإضافة لبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، ومنفذ لتركيب شريحتي اتصال.

الجدير بالذكر أن LG لم تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف الجديد ولا عن سعره.

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