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تويتر تعتذر عن خرق معلومات مُستخدميها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح مصدر مسؤول في شركة تويتر عن قيام الشركة الأمريكية باستخدام بيانات المستخدمين في الإعلانات دون الحصول على إذن منهم.

وقال المصدر إن المشكلة حدثت بسبب وجود مشاكل في إعداد موقع التدوينات الصغيرة، حيث لم تعمل خيارات المستخدم الموجودة في الإعدادات بطريقة صحيحة.

وصرحت تويتر بأن بيانات المستخدمين وصلت إلى شركات الدعاية والتي قامت باستغلالها من أجل عرض الإعلانات.

وأكدت الشركة الأمريكية إصلاحها للعطل يوم الاثنين الماضي، وقدمت اعتذارا رسميا للمستخدمين، دون أن تكشف عن المستخدمين الذين تأثروا بهذا العطل.

الجدير بالذكر أن بيانات المستخدمين تعد من أهم الأدوات التي تلجأ إليها شركات الإعلان لتحديد الأماكن التي ستضع فيها إعلانها، لكي تصل للشريحة المستهدفة بسرعة كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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