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روسيا تطلق حواسيب مخصصة للمصممين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت روسيا النقاب عن جهاز حاسوب متطور أطلقت عليه اسم Zet Ward M107 مخصص للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو.

وتمت صناعة هيكل الحاسوب من المعدن القوي، وبلغ وزنه حوالي 3 كيلوغرامات، وبلغت مساحة الشاشة 17.3 بوصة، بدقة عرض 10801920بيكسل ومعدل تحديث يصل إلى 60 هرتز.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5 8300H، ومعالج رسوميات NVidia GeForce GTX 1050.

وزود الحاسوب الجديد بقرص تخزين داخلي HDD بسعة 1 تيرا بايت، في حين وصلت مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

ويتميز حاسوب Zet Ward M107 ببطاريته المميزة التي تتيح له العمل لمدة 5 ساعات متواصلة، وبلوحة المفاتيح الحديثة والمتطورة والتي تحتوي على إضاءة داخلية، ولوحة مفاتيح تعمل باللمس مزودة بمستشعر للبصمات.

كما احتوى الحاسوب الجديد على عدد من المنافذ منها منفذ 3.5 ملم للسماعات، منفذ HDMI، منفذ USB-Type-C، بالإضافة إلى منفذ Ethernet المخصص للشبكات.

الجدير بالذكر أن روسيا ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1050 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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