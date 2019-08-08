دب ينهي حياة شابة روسية بطريقة وحشية

شهدت قرية يودفا الواقعة في جمهورية كومي الروسية حادثة مؤسفة للغاية، إذ هاجم دب الشابة الروسية سونيا تشرنيغوفا البالغة من العمر 14 عاما وأنهى حياتها.

وقال والد سونيا إن ابنته خرجت لشراء الشوكولا والعصير من أحد متاجر القرية، وعندما تأخرت بالعودة إلى المنزل خرج للبحث عنها.

وعثر شباب القرية على جثة الفتاة التي كانت مشوهة للغاية، حيث التهم الدب جزءا كبيرا من رقبتها ووجهها، حتى أن والدها وجد صعوبة في التعرف على جثتها.

واعتقد أهالي القرية أن الفتاة تعرضت لهجوم أحد الذئاب ولكن وجود آثار لدب بالقرب من مكان الحادث أنهى الشكوك حول هوية المهاجم.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث لتتأكد من اتخاذ المسؤولين المحليين الإجراءات اللازمة لإبعاد الدببة عن القرية.

يذكر أن أهالي القرية يعانون رعبا جراء هجوم الذئاب والدببة المحيطة بالقرية على سكانها بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يحصل الصيادون على تراخيص لاصطياد وقتل الدببة في حال دخولها للقرية.

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