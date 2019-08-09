باحثون يكتشفون خللا مُروّعاً في واتساب

استطاعت مجموعة من الباحثين في مجال الأمن السيبراني في Check Point Research اكتشاف خلل خطير في تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتسآب.

وعرض الباحثون في مؤتمر Black Hat لأمن الإنترنت الذي عقد في لاس فيغاس الأمريكية هذا الخلل، حيث أكدوا وجود أداة تساعد الأشخاص على تغيير نصوص الرسائل المتبادلة عبر واتساب قبل وصولها للمستلم، الأمر الذي يتيح للقراصنة استغلالها في تغيير الشخص الذي قام بإرسال الرسالة، أي التلاعب في تغيير هوية المُرسِل.

وتحدث الباحثون عن خطورة هذا الخلل والذي يتيح للهاكرز تجريم الأشخاص، إبرام صفقات وهمية، ونشر معلومات خاطئة من مصادر موثوقة.

وفور اكتشاف الثغرة عام 2018 قام الباحثون بإبلاغ شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب، والتي فشلت في سدها.

يذكر أن الباحثون لا يرغبون في إطلاق أداة لاختراق التطبيق، ولكن استمرار وجود الثغرة يتيح المجال للهاكرز لصناعة أدوات يخترقون فيها واتساب ما لم تسارع فيسبوك بسد الثغرة.

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