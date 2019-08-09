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آبل تعرض منح مليون دولار أمريكي للباحثين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركة آبل الأمريكية بزيادة مبالغ المكافآت المقدمة للباحثين الأمنيين القادرين على اكتشاف الثغرات المنية في أجهزتها وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لسد كافة الثغرات التي من الممكن أن تكون موجودة في منتجاتها.

ورفعت الشركة الأمريكية قيمة المكافآت المقدمة للباحثين الأمنيين، حيث أعلنت في مؤتمر Black Hat المخصص لأمن المعلومات عن تقديمها لمكافأة بقيمة مليون دولار أمريكي لأي شخص قادر على التحكم في نواة نظام تشغيل هواتف آيفون دون أن يقوم مستخدم الهاتف بأي حركة أو عملية.

كما طالبت آبل الباحثين الأمنيين بالبحث عن الثغرات التي يمكن أن تتواجد في أي منتج من المنتجات التي تنتجها الشركة الأمريكية لينالوا مكافآت قيمة في حال نجحوا باكتشافها.

الجدير بالذكر أن آبل قدمت سابقا مبلغ 200 ألف دولار أمريكي للباحثين الذين اكتشفوا ثغرات يمكن سدها من خلال إطلاق تحديث يمنع الهاكرز من اختراقها مجددا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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