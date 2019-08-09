لعشاق الألعاب: توشيبا تطرح أقراص SDD جديدة

أماطت شركة توشيبا اليابانية اللثام عن أقراص SSD أطلقت عليها اسم RD500، وRC500صممت خصيصا لتناسب عشاق الألعاب.

وقالت توشيبا إن أقراصها الجديدة ستعتمد بشكل رئيسي على ذاكرة الفلاش TLC BICS، وذاكرة التخزين المؤقت SLC، وسيتم توصيل أقراص M2 الحديثة من خلال مسارات الجيل الثالث والرابع PCLe 3.0.

وأكدت الشركة اليابانية اعتماد القرصRD500 على وحدة تحكم ثماني القنوات حديثة ومتطورة، وسيأتي هذا القرص بسعة تخزينية تتراوح ما بين 500 غيغا بايت إلى 2 تيرا بايت، وسيتميز بسرعة قراءة تصل إلى 3400 ميغا بايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 3200 ميغا بايت في الثانية.

كما أن القرص RC500 سيأتي بمواصفات أقل فوحدة التحكم الخاصة به ستكون رباعية القنوات، أما مساحته فستتراوح ما بين 256 غيغا بايت و1تيرا، في حين ستصل سرعة القراءة إلى 1700 ميغا في الثانية، بينما ستصل سرعة الكتابة إلى 1600 ميغا في الثانية.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطرح الأقراص في الربع الرابع من العالم الحالي دون أن تفصح عن أسعارها.

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