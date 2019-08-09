شابة أمريكية تحقق معجزة طبية

خالفت الشابة الأمريكية لاسي جونسون البالغة من العمر 17 توقعات الأطباء واستعادت قدرتها على المشي بعد تعرضها لحادث مروري مروع.

ووقع الحادث بعد أن فقدت صديقة أمها السيطرة على السيارة التي كانت تقلهما نتيجة نوبة صرع أصابتها.

واستطاعت فرق الإنقاذ انتشال لاسي ونقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات التي أظهرت إصابتها ب4 كسور في العمود الفقري، وحدوث تهشم في إحدى رئتيها، بالإضافة إلى انفصال جمجمتها عن العمود الفقري.

وتسبب الحادث بإصابة لاسي بشلل في الجهة اليسرى بالإضافة إلى عدم قدرتها على الكلام، وأبلغ الأطباء عائلتها بأن لاسي قد تفارق الحياة في أي لحظة.

وبعد عدة شهور من بقائها في العناية المركزة في مستشفى هيوستن لإعادة التأهيل استطاعت لاسي مخالفة توقعات الأطباء، وبدأ جسدها يستجيب للعلاج، حيث استعادت قدرتها على المشي والكلام.

ومن المتوقع أن يتم تخريج لاسي من المستشفى خلال عدة أيام على أن تخضع لنظام تدريب مكثف لكي تستعيد صحتها وعافيتها، ولتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية