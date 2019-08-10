غالكسي نوت 10 بلس.. المواصفات والسعر بالدينار الليبي

كشفت شركة سامسونغ الليلة الماضية عن هاتفها غالكسي نوت 10 بلس وذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأزاحت سامسونغ الستار عن عائلة الهاتف المكونة من ثلاث نسخ، الأولى نوت 10 بنسخة قياسية، والهاتف الثاني نوت 10 بلس، أما الهاتف الثالث فجاء بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

ووضعت سامسونغ الكاميرا الأمامية في منتصف أعلى الشاشة ضمن ثقب، وهذا يعني أكبر استغلال للشاشة، كما وضعت مستشعر البصمة في الشاشة، مع الاستغناء عن مدخل السماعات التقليدي 3.5 ملم.

وأضافت شاشة متطورة بمقاس 6.8 بوصة لهاتف غالكسي نوت 10 بلس، وهي من نوع Dynamic Amoled و بدقة QHD+ وتدعم تقنية HDR10 بلس.

ويأتي الهاتف بنسختين من المعالج، أحدهما بمعالج سنابدراغون 855 لأمريكا الشمالية، بينما بقية دول العالم من بينهم ليبيا يأتي بمعالج سامسونغ الجديد Exynos 9825.

من حيث السعة التخزينية يأتي الهاتف بنسختين، الأولى 256 غيغابايت، والنسخة الثانية بمساحة 512 غيغابايت، مع إمكانية تركيب ذاكرة تخزين خارجية، أما الرام فكان لعبة سامسونغ القوية مع سعة 12 غيغابايت. لكن سامسونغ استغنت في هذا الهاتف عن مستشعر ضربات القلب ومستشعر قزحية العين.

ولعل الميزة الجميلة التي جاءت مع الهاتف هي التطور الملحوظ على القلم الضوئي الذي أصبح يدعم الإيماءات، بحيث يمكن تحريك القلم من بعيد تجاه الهاتف للتحكم بمستوى الصوت وتقليب الصور والفيديو وفتح الكاميرا والتطبيقات.

ووضعت سامسونغ في الهاتف 4 كاميرات خلفية بحيث لكل كاميرا مميزات متطورة ومختلفة عن الأخرى من بينها فتحة عدسة واسعة قادرة على امتصاص الضوء بنسبة عالية وهي ميزة مهمة في التصوير الليلي، كما يمكن التصوير بزاوية واسعة تصل إلى 123 درجة.

وأصبح بإمكان الكاميرا عزل الأشخاص عن الخلفية خلال تصوير مقطع فيديو حتى لو كان الشخص يتحرك، إضافة إلى ميزة مانع الاهتزاز بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فقد جاءت بدقة 10 ميغابكسل، بينما البطارية سعتها 4300 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، وأيضا الشحن العكسي الذي يمكنك من شحن هاتف آخر من الهاتف نفسه، لكن الشاحن السريع يتوجّب على المستخدم شراؤه بشكلٍ منفصل.

ويبلغ سعر الهاتف 4,576 دينار ليبي لنسخة 256 غيغابايت، و5100 دينار ليبي لنسخة 512 غيغابايت.

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