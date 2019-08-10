نصائح عامة لأكل صحي في العيد

تناول وجبة لحوم واحدة خلال النهار على ألا تتجاوز حاجز الـ 300 غرام؛ لأننا يجب أن نتذكر جيدا أن فائض البروتينات قد يتحول لدهون ضارة وعلى من يعانون من مستوى مرتفع في الكولسترول في الدم وكذلك من مشكلة حامض الأوريا المرتفع تقليل مستوى استهلاك اللحوم لـ 100-150 جرام يومياً أما الرياضيين منا وخاصة أولئك الذين تنخفض لديهم مستويات الحديد والـ B12 في الدم زيادة استهلاك اللحوم مع استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية، حيث أن كل حالة هنا تؤخذ على حدة.

اللحوم ومرض السكري

هنالك علاقة وثيقة بين الإفراط في تناول اللحوم وبين مرض

السكري، حيث يقر عدد كبير من الأطباء وأخصائيو التغذية أن استهلاك اللحوم هو سبب

مباشر لتكون السكري.

كل ذلك بسبب المكونات التي تمهد الأرضية لتشكل السكري،

حيث أن اللحوم تحوي نسبة كبيرة من النشويات (الكربوهيدرات) والدهون والتي تشكل

عاملاً هاماً في تطور مرض السكري.

كما تحوي اللحوم مستوى عال من الأملاح والسكريات وخاصة

اللحوم المصنعة، تلعب كل هذه العوامل سوية على خلق عدم توازن كبير بالجسم مما يمهد

الطريق للإصابة بمرض السكري

أضرار وفوائد اللحوم

فوائد اللحوم

يوجد بها كمية البروتينات العالية، حيث يعتبر نوع

البروتين داخل اللحوم “جيداً” ومفيداً للاستهلاك – كما أن امتصاصه

بالجسم فعال، بفضل الكمية الهامة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم،

كما تعتبر اللحمة مصدراً هاماً للفيتامينات والمعادن مثل

B12، القصدير والحديد. من هذه الناحية من المتبع

التركيز على اللحوم الحمراء – كاللحوم البقرية أو الحبش وأيضا الكبد والأعضاء

الداخلية.

أضرار اللحوم

إن الإفراط في تناول البروتينات في الجسم قد يجعلها

تتراكم وتتحول لدهون كما سنفصل لاحقا.

جزء من اللحوم تحوي نسبا عالية من الدهون كلحمة الخروف

بما في ذلك نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

والأوعية الدموية والجلطات.

المصدر: ويب طب

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