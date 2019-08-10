اقتربت ساعة الصفر.. إليك أحدث الصور المسربة لهاتف نوت 10

من المقرر أن تكشف شركة سامسونج في منتصف الليلة القادمة عن مجموعة أجهزة ذكية من بينها هاتف غالكسي نوت 10 ونسخة ثانية من الهاتف بمواصفات أقوى تحمل اسم غالكسي نوت 10 بلس.

ومن المتوقع أن هاتف نوت 10 يحمل شاشة 6.3 أو 6.4 بوصة بينما النسخة الأكبر نوت 10 بلس بشاشة 6.8 بوصة، وكلتا الشاشتيْن من نوع Dynamic AMOLED.

ويبدو أن العالم على موعد مع هاتف يُعتبر الأفضل من حيث وضوح الشاشة وعمق الألوان وتباينها، وحركة الإطارات، وهو المجال الذي تمتلك سامسونج فيه باعاً كبيراً.

لكن قد يحمل الهاتف خبراً سيئاً للبعض حينما يأتي بدون مدخل السماعات التقليدي 3.5 ملم والاستغناء عنه مقابل تحويل مدخل الشاحن USB-C إلى مدخل سماعات على طريقة هواتف آيفون الحديثة، وهنا تضع نفسها سامسونغ في موقف محرج حينما سخرت من آبل في 2016 من هذا القرار.

من شبه المؤكد أن الهاتف بكلتا نسختيه سيأتي مع معالج سناب دراغون 855 للسوق الأمريكية ومعالج EXYNOS 9 لبقية دول العالم من بينها ليبيا.

وأظهرت الصور المسربة للهاتف أن سامسونغ وضعت كاميرا الهاتف في ثقب بمنتصف أعلى الشاشة، بينما الكاميرات الخلفية جاءت متراصّة عمودياً في الظهر.

من حيث الرام سيأتي الهاتف بقدرة 8 غيغابايت مع توقعات بنسخة أخرى مع ذاكرة عشوائية “رام” تصل إلى 12 غيغابايت كما فعلت الشركة مع هاتف غالكسي أس 10 5G الذي أطلقته بداية العام الجاري.

في بقية المواصفات، من المتوقع أن تكون شاشة الهاتف من نوع AMOLED ، بدقة QHD+، وتدعم تقنية HDR10+ التي تمنح الشاشة عمقاً وتبايناً أعلى في الألوان.

وسيأتي الهاتف مع نسختين من حيث المعالج، الأولى أمريكية سناب دراغون 855 من شركة كوالكوم والثانية عالمية من نوع Exynos 8920 وهو نفس معالج هاتف غالكسي أس 10، بينما ستأتي الذاكرة العشوائية “رام” بقدرة قد تصل إلى 12 غيغابايت، وبطارية 4500 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 45 واط.

وعلى الأغلب ستأتي كاميرات الهاتف كما رأيناها في هاتف غالكسي أس 10 بلس ولكن مع تحسينات طفيفة لاسيما فيما يتعلق بتصوير الفيديو والتصوير الليلي.

ولعل أكثر ما يميز هاتف النوت هو القلم الضوئي الذي يأتي مع الهاتف وهو ما ميز سلسلة غالكسي نوت منذ إطلاقها.

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