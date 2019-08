بالفيديو.. تساقط الأمطار الغزيرة على حجاج بيت الله الحرام

هطلت أمطار غزيرة السبت، على المشاعر المقدسة بينما يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، ووسط دعواتهم بالرحمة والمغفرة من على جبل الرحمة.

يأتي ذلك بعد أن بدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر السبت، بعد قضائهم يوم التروية، الجمعة، في مشعر منى، على أن يستعدوا للنفرة إلى مشعر مزدلفة بعد غروب شمس اليوم للمبيت بها.

ودعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يرصد توافد أعداد غفيرة من الحجاج إلى جبل عرفات، بعدما أمضى أغلبهم ليلتهم في منى، بعد قضاء يوم التروية.

وقالت هيئة الأرصاد السعودية، إنه من المتوقع أن تكون السماء، غائمة جزئيا، مشيرة إلى أن سحبا رعدية ممطرة تظهر في سماء الحرم مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.

هذا وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق من مساء الجمعة، أن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى، وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

ومن المقرر أن يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل “النفرة” بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة، التي يبيتون فيها وسيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد، وخلال أيام التشريق، وعددها 3 أيام.

