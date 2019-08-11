سامسونغ تطلق حاسوبا مُطوّرا بـ”هيكل أنيق”

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن حاسوب شخصي متطور بتصميم أنيق أطلقت عليه اسم Galaxy Book S.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 8cx المطور بتقنية 7 نانو متر، الأمر الذي يمنحه أداء أسرع.

ويتميز الحاسوب الجديد بهيكله المعدني الخفيف والمميز، والذي صمم بطريقة أنيقة، وبشاشته الحديثة والمتطورة التي ستأتي بمقاس 13.3 بوصة.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب بأقراص تخزين تتراوح سعتها ما بين 256 و512 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيدعم الحاسوب الجديد شبكات LTE، وشبكات البلوتوث و Wi-fi، وسماعات AKG التي تعمل بتقنية Dolby Atoms التي تجعل الصوت نقيا.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن بطارية الحاسوب قادرة على العمل لمدة يوم كامل، وأكدت احتواء الحاسوب على ماسح بصمات وضع في زر الطاقة، وإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح.

يذكر أن سامسونغ لم تكشف حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق الحاسوب ولا عن سعره.

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