السلطات الإيطالية تُسخّر طائرة خاصة لإنقاذ “بقرة”

نشرت السلطات الإيطالية مقطع فيديو لعملية إنقاذ بقرة علقت في منحدر صخري وعِر باستخدام الطائرة.

ووقعت أحداث هذه القصة في بلدة فولتورارا إربيا الواقعة في إقليم كامبانيا جنوب إيطاليا، إذ سقطت بقرة من نوع ثمين في منحدر صخري، وباتت عاجزة عن الحركة والخروج من المنحدر.

لترسل السلطات الإيطالية قوات الطوارئ ورجال الأطفال الذين قرروا استخدام المروحية من أجل انتشال البقرة العالقة.

حيث قام رجال الطوارئ بتشكيل سلسلة بشرية لكي يستطيعوا ربط البقرة بحبل متين، ومن ثم قاموا برفع البقرة وطاروا بها لمسافة قصيرة وهي معلقة بالهواء قبل أن يتم وضعها في أرض منبسطة لتستعيد قوتها بعد وقت قصير.

الجدير بالذكر أن الفيديو حظي بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي.

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