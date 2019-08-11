هواوي تطلق هاتفا جديدا بسعر متوسط

رفعت شركة هواوي الصينية النقاب عن هاتف جديد بسعر متوسط أطلقت عليه اسم P Smart Z.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 710 ونظام تشغيل Android 9.0 Pie، وواجهة EMUI 9.0.

وصممت الشركة الصينية هيكل الجهاز من المعدن والزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، وزودته بشاشة LTPS مقاس 6.59 بوصة، بأبعاد 9:19، ودقة عرض 10802340 بيكسل.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل تظهر عند الاستخدام مناسبة للاستخدامات الشاقة، وكاميرا خلفية ثنائية حيث تصل دقة الكاميرا الأولى إلى 16 ميغا بيكسل والثانية 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، بالإضافة إلى منفذين لتركيب شريحتي اتصال.

الجدير بالذكر أن هواوي ستطلق جهازها الجديد في الأسواق بسعر 300 دولار أمريكي، ولكنها لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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