هاتف بشاشتين.. جديد ZTE الصينية

أماطت شركة ZTE الصينية اللثام عن هاتف جديد بشاشتين ينتمي للعلامة التجارية Nubia أطلقت عليه اسم Nubia z20.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 Plus، وبواجهة تشغيل Ui 7.0 المستمدة من نظام تشغيل Android Pie.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة أمامية نوع AMOLED مقاس 6.42 بوصة وبدقة عرض 2340*1080 بيكسل، ونسبة عرض 9:19.5، خالية من الكاميرا، وشاشة خلفية نوع AMOLED مقاس 5.1 بوصة.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فجاءت ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل، وستتيح هذه الكاميرا للمستخدم الفرصة لإجراء محادثات الفيديو بدقة 8K بمعل 15 إطار في الثانية.

وقالت الشركة الصينية إن الغرض الرئيسي من وجود شاشتين هو إتاحة الفرصة للمستخدم للتبديل بين التطبيقات، كما من الممكن أن تستخدم الشاشة الثانية لعرض التنبيهات ولعب الألعاب.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف ما بين 128 و512 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وستزود الشركة الصينية الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 27 واط، بالإضافة إلى مستشعر أصابع سيتم تركيبه على جانبي الجهاز.

وستوفر ZTE الجهاز في الأسواق بألوان الأسود، الأزرق، والبرتقالي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف في الأسواق يوم 16 أغسطس الجاري بأسعار مختلفة بحسب حجم الذاكرة، وستتراوح أسعار هذا الجهاز ما بين 500 إلى 600 دولار أمريكي.

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