“نهاية غير سعيدة” لـ”تمريرة خيالية”. شاهد

218TV|خاص

أثار اللاعب النرويجي مارتن أوديغارد حسرة وندما كبيرين بين أنصار نادي ريال مدريد الإسباني داخل العاصمة مدريد وخارجها، وحول العالم أيضا، حينما شاهدوا “تمريرة خيالية” أرسلها أوديغارد إلى زميله المهاجم في نادي ريال سوسييداد الإسباني خلال مباراة ودية مع نادي واتفورد الإنجليزي، إذ مرر كرة على “طريقة الكبار”، وتخطت نحو أربع لاعبين من الفريق الإنجليزي الذين لم يستطيعوا وقف اندفاعة الكرة بسبب اتقان تمريرها، فيما سجّل مقطع هذه التمريرة عدد مشاهدات ضخم جدا، بعد إعادة آلاف الحسابات حول العالم لتداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبب حسرة أنصار النادي الملكي أن أوديغارد قد تعاقد مع “الريال” قبل أربع سنوات وظهر على نحو متقطع مع الفريق الشاب داخل أسوار ملعب “سانتياغو برنابيو”، قبل أن يبدأ النادي الملكي برحلة إعارته لأندية داخل إسبانيا وخارجها، إذ كان آخرها لنادي ريال سوسييداد، علما أن التمريرة الخيالية لقيت “نهاية غير سعيدة”، إذ فشل المهاجم الذي وجد نفسه بواجهة حارس مرمى النادي الإنجليزي في وضع الكرة داخل الشباك، ما أثار حزنا وغضبا على التمريرة الخيالية التي ضاعت. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

يشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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