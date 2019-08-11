“أكل الخضراوات يومياً”.. العرب لم يمروا من هنا

218TV|خاص

ترتبط عادة إدخال الخضراوات في ثقافات الشعوب بمدى تقبل اتباع أنظمة غذاء صحي، بسبب القيمة الغذائية الكبيرة للخضراوات في جسم صحي خال من المشاكل الطبية التي تنتج عن أنماط غذائية غير صحية، وقائمة على وجبات الأكل السريع، والمشبع بالدهون الضارة، إذ أظهر مسح بحثي قائمة بأسماء الدول التي يأكل مواطنوها الخضروات أقله مرة واحدة في اليوم، بنسب متفاوتة، إذ جاء سكان إيرلندا على رأس القائمة إذ يأكل نحو 84% من الإيرلنديين الخضروات مرة واحدة في اليوم على الأقل.

“الخبر السيء” في هذه القائمة أنه من أصل عشرين دولة وردت أسمائها في نشرة لموقع “سبكتاتور أنديكس” تأكل شعوبها الخضراوات ولو مرة واحدة في اليوم، أنه لم تظهر اسم أي دولة عربية وهو مؤشر صادم على أن الثقافة العربية في الغذاء لا تزال بعيدة جدا عن مستوى الأنظمة والأنماط المستندة إلى الأكل الصحي، الذي يقود إلى أجسام رشيقة خالية من المشاكل الطبية، خصوصا وأن تقارير دورية قد أظهرت تفشيا غير عادي لمستويات السمنة المرضية بين فئة الشباب في دول العالم العربي، وسط تحذيرات متكررة أطلقها خبراء في مجال الصحة العامة.

ومن الدول التي يقبل شعوبها على تناول الخضراوات يوميا تظهر أسماء دول بلجيكا وإيطاليا والبرتغال والسويد وفرنسا وإسبانيا وبولندا واليونان وهولندا وأستراليا وألمانيا وكرواتيا وهنغاريا.

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